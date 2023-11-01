السياحة: 13 مشروعًا.. وإحياء مسار العائلة المقدسة

بدأت الدولة فى تنفيذ مشروعات سياحية؛ لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بشمال سيناء بقيمة استثمارية ٢.٥ مليار جنيه، حيث تتضمن الخطة إنشاء ١٣ مشروعًا سياحيًا، بينها قرى سياحية ومارينا لليخوت غرب مدينة العريش، وكذلك إنشاء قرى سياحية وترفيهية ومارينا لليخوت من الشيخ زويد حتى رفح، بالإضافة لإحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة الفرما.

وتتضمن المشروعات مدن رفح، رى القوت، البحر المتوسط، الحوين الأول، بحيرة البردويل، سبيكة، مزار، النلول، النجيلة، رمانة، بالوظة، الطريق الساحلى من قرية "سبيكة" إلى منطقة "الميدان" غرب العريش بطول١٠ كم وعمق ٤- ٥ كم بمساحة ٥١ كم، كذلك إنشاء مطار الريال، إضافة إلى إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة الفرما بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه، وتطوير كورنيش مدينة العريش بتكلفة ١٦٤ مليون جنيه.