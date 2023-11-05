الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال المياه والكهرباء والصرف الصحي بمراكز المنيا

تمهيد الشوارع لبدء
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من استعداداتها للبدء في أعمال رفع كفاءة ورصف الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023 / 2024، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية.

استبدال مواسير مياه الشرب القديمة بديرمواس

من جانبه، تفقد عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، اليوم، عدد من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للتأكد من انتهاء استبدال مواسير مياه الشرب القديمة(الاسبستوس) بمواسير بلاستيك مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لبدء خطة تمهيد ورصف 61 شارع بمدينة ديرمواس بطول حوالي 12 كيلو متر تقريبا.

وشدد على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وتحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

تسوية وتمهيد الطريق السياحي بأبوقرقاص

وأوضح تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص أن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة تحت إشراف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص وياسر سليمان رئيس الوحدة القروية ابوقرقاص البلد  لتمهيد وتسوية الطريق السياحي بقرية أبو قرقاص البلد وتمهيد الطرق بالجليدر لحين انتهاء البنية التحتية قبل رصفة. 

تهيئة شارع المحطة بحي شرق مطاي

وتابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة بحضور الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمهندس حمادة محمد مدير الطرق بمطاي وعبد المنعم إسماعيل مدير إدارة التخطيط بمطاي.أعمال تهيئه شارع المحطه بحي شرق المدينه بجوار محطة قطارات مطاي حيث تم رفع الإشغالات بالشارع وقطع الطبقه الفوقيه للتربة وجارى العمل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والغاز وسنترال مطاي للانتهاء من تجهيز الشارع للرصف والانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيل الصرف الصحي للمنازل وتهيئه الاتصالات وتوصيلها قبل بدء عمليه الرصف حيث أكد إن عملية الرصف، تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

كشط الطبقة الأسفلتية القديمة لرصف شارع ميدان لبنان بالمنيا

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أنه في إطار أعمال رفع كفاءة ميدان لبنان من رصف طريق ورفع كفاءة الميدان ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا تم كشط الطبقة القديمة لبدء أعمال الرصف ووضع طبقة الحيبة موجها المهندسة هبة حافظ مدير إدارة الرصف بالوحدة المحلية بتنفيذ الأعمال بكفاءة عالية وفى الوقت المحدد لها.

تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
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398813074_857563889490711_8626641498608101076_n
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
تمهيد الشوارع لبدء أعمال الرصف بمراكز المنيا
المنيا الأنتهاء من أعمال البنية التحتية أعمال المياه والكهرباء والصرف الصحي البدء في رصف 64 شارع مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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