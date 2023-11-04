السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد من نقابة المهندسين يشارك فى تجهيز قافلة إغاثة عينية دعمًا للشعب الفلسطينى

وفد النقابة
وفد النقابة

تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى لـنقابة المهندسين في جلسته الطارئة  يوم 21 أكتوبر الماضي، والتي تضمنت دعم الشعب الفلسطيني في غزة بقوافل إغاثة عينية مقدمة من مهندسي مصر، شارك وفد من النقابة برئاسة الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات - الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد حمودة - الأمين العام المساعد، في حملة دعم النقابة للأشقاء في غزة، حيث زار الوفد مخازن جمعية "مصر الخير".

 

txt

"المحامين العرب" ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى أمام مجمع النقابات المهنية بالأردن

txt

عامر التوني يخصص إيرادات حفل "المولوية" بالأوبرا لصالح الشعب الفلسطيني


ضم الوفد عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وفريقًا من العاملين في النقابة العامة، وقد قام وفد النقابة بتعبئة المحتويات والمواد الغذائية، وذلك ضمن حملة تبرع النقابة، والتي ستشهد تعبئة خمس شاحنات، منها شاحنتان تحملان مواد غذائية، وشاحنتان تحملان ملابس شتوية وبطاطين، وشاحنة تحمل مستلزمات طبية. 

 

 تضامن نقابة المهندسين المصرية الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين

خلال الزيارة أكد الدكتور هشام سعودي، أن نقابة المهندسين المصرية والمنتسبين إليها يدعمون الأشقاء في غزة، مشددًا على أن المهندسين المصريين تحت مظلة نقابتهم يرفضون كل ما يقوم به الكيان الصهيوني تجاه الأشقاء من مذابح للنساء والأطفال والمدنيين العزل وهدم للمنازل والكنائس والمدارس والمستشفيات واستهداف رجال الإسعاف والحصار المطبق، والذي يعد جريمة حرب واضحة لكل ذي بصر ويخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.


من جانبه أعلن المهندس محمود عرفات، عن تضامن نقابة المهندسين المصرية الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين فيما يواجهونه، جراء الجرائم والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النقابة قد خصصت حسابًا بنكيًّا لجمع التبرعات لصالح أهالي غزة، فضلًا عن تنسيق النقابة مع جمعية الهلال الأحمر المصري لتنظيم حملة للتبرع بالدم في كافة النقابات الفرعية ونواديها بمحافظات الجمهورية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.

بدوره أكد المهندس الاستشاري محمد حمودة، أن ما يحدث في قطاع غزة ضد الإنسانية، محييًا الشعب الفلسطيني لصموده في مواجهة هذا العدوان الغاشم، مضيفًا أن مصر دائمًا ما تقف بجوار الدول الشقيقة، وأن مصر من أوائل الدول التي وفرت كافة المساعدات وكافة أنواع الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي هذا الإطار تقوم نقابة المهندسين بدورها الإنساني لدعم ونصرة الأشقاء في قطاع غزة.

كما ندد أعضاء الوفد بالانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني والجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي أودت بحياة الآلاف منهم حتى الآن، فضلًا عن آلاف الإصابات الخطيرة.

المجلس الأعلى نقابة المهندسين الشعب الفلسطيني مهندسي مصر النقابة العامة مستلزمات طبية

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: فقدنا 60 من أسرى الاحتلال فى القصف على غزة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

هذا ما يحدث إذا تناولت شريحة أفوكادو يوميًا

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية