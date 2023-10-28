4 شاحنات مواد غذائية.. نقابة المهندسين تتبرع بـ7 ملايين جنيه لدعم قطاع غزة

ناقشت النقابات المهنية المصرية في نهاية اجتماعها الثاني، جهود تنظيم القافلة المشتركة لـ"غزة" والتي من المقرر أن تضم وفدًا من النقابات كافة.

وأكدت نقابة المهندسين، مشاركتها في القافلة بأربع شاحنات للمواد الغذائية والطبية بتكلفة 7 ملايين جنيه.





وكانت قد عقدت النقابات المهنية المصرية اليوم السبت، اجتماعها الثاني بدار الحكمة بدعوة من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وذلك لمتابعة الجهود النقابية إزاء القضية الفلسطينية، والحرب على قطاع غزة، وعمليات الإبادة جماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

شارك في الاجتماع ممثلون عن كل من (نقابة الأطباء - نقابة الصحفيين - نقابة المحامين - نقابة المهندسين - نقابة أطباء الأسنان - نقابة البيطريين - نقابة التجاريين - نقابة المهن التمثيلية - نقابة الإعلاميين).

تدريب الأطباء المتطوعين بنقابة الأطباء

واستعرض نقيب الأطباء جهود النقابة في تدريب الأطباء المتطوعين بنقابة الأطباء ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الطواقم الطبية في غزة وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة، وأشار إلى أن النقابة استقبلت طلبات للتطوع من أكثر من 2000 طبيب من بينهم الكثير من شباب الأطباء وأساتذة الجامعات.

وأشار عبدالحي، إلى وجود تواصل دائم بين النقابة والدكتور رامي الناظر، رئيس الهلال الأحمر المصري، لترتيب حملات التبرع بالدم والتبرعات العينية.