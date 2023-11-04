السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المحامين العرب" ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى أمام مجمع النقابات المهنية بالأردن

وقفة تضامنية
وقفة تضامنية

نظم اتحاد المحامين العرب، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين المصريين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك أمام مجمع النقابات المهنية بالأردن.

تأتي هذه الوقفة على هامش انعقاد أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والذي تستضيفه نقابة المحامين الأردنيين في الفترة من 2 وحتى 4 نوفمبر الجاري تحت شعار "فلسطين القضية العادلة".

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فلسطين القضية العادلة

وكان قد ألقى رئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، نقيب المحامين المصريين، كلمة خلال مشاركته في افتتاح الانعقاد الأول للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالأردن، الذي أقيم أمس الأول الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وذلك تحت شعار (فلسطين القضية العادلة).

وقال علام في كلمته: "نجتمع اليوم في لحظة فارقة من التاريخ الإنساني تشهد فيه منطقتنا العربية حربًا ضروسًا لم تشهد لها مثيلًا من قبل، فقد اجتمعت على أرضنا كل جيوش العالم تدعم وتضرب جنبًا إلى جنب مع عدونا، بعد أن دمرت كل مظاهر الحياة على إحدى أراضينا العربية المقدسة، إنها أرض فلسطين وإنه قطاع غزة رمز العزة والكرامة".

وأضاف: "قد كشفت هذه الحرب عن مخططات أعدائنا  نحو تهجير وطرد أهلنا من أراضيهم واقتلاعهم من جذورهم، وفرض واقع جديد، يزيد مساحة الأرض المحتلة، ويضعنا أمام نكبة جديدة، وتصفية كاملة للقضية، ولكن بسالة المقاومة، وصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ووطنه، ووقفة مصر وأشقائها العرب، أحبطت كل ذلك".

وتابع: "نعم، لقد غيرت معركة طوفان الأقصى، معادلة الصراع العربي الصهيوني، وأحبطت كل مؤامراته، وقلبت كل موازين القوى، وأثبتت صحة المقولة التاريخية، للزعيم الخالد جمال عبدالناصر، إن ما أخذ بالقوة، لا يسترد بغير القوة".

وعلق: "رأينا صمودًا أسطوريًا،  للمدنيين من الشعب الفلسطيني، الذي حوصر من كل مكان، وحرم وسائل العيش، من ماء ودواء، وكهرباء ووقود، ثم حُرم من كل مظاهر الحياة، وتحمل هذا الشعب الأعزل، مذابح وحشية، ومجازر بربرية هزت ضمير العالم منها، لم تسلم منها مساجد ولا كنائس ولا مدارس، ولا مستشفيات، وقد راح ضحية هذه المجازر، أكثر من تسعة آلاف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من عشرين ألف جريح ومصاب".

اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام المحامين المصريين الشعب الفلسطيني فلسطين

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