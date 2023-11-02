الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"اشتية" لوزير الخارجية النرويجي: نرفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الخميس، لمملكة النرويج عن رفضه محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، ودعا إياها إلى لعب دور في وقف إطلاق النار، ولقيادة جهد إغاثي دولي في قطاع غزة، بصفتها تترأس لجنة المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه اشتيه مع وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، دعا فيه إلى أهمية وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية وعلاج الجرحى.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد أكد اشتيه أيضا "رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل على تعزيز صمودهم في قطاع غزة والضفة الغربية، وإطلاق مسار سياسي لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مبني على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

ووضع اشتية الوزير النرويجي في صورة عدوان الاحتلال على الضفة إلى جانب عدوانها على غزة، عبر الاقتحامات اليومية بما تشمله من عمليات قتل واعتقال، ووضع الحواجز وفصل المناطق عن بعضها البعض وإرهاب المستعمرين، بحماية جيش الاحتلال.

وثمن اشتية في ختام الاتصال، الموقف النرويجي الداعم لوقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة.

 

حصيلة ضحايا العدوان على غزة

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل جيش الاحتلال الصهيوني قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 شهيدا و32 ألف جريح فلسطيني.

 

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وزارة الصحة في غزة: 3760 طفلا و2326 سيدة من بين عدد الشهداء في القطاع

 

وذكرت وزارة الصحة في غزة أنه من بين الشهداء الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي محاولات تهجير الشعب الفلسطيني قيادة جهد إغاثي دولي قطاع غزة العدوان الإسرائيلى

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