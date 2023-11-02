وزارة الصحة في غزة: 3760 طفلا و2326 سيدة من بين عدد الشهداء في القطاع

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 9061 شهيدا و32 ألف مصاب.

وأضاف المتحدث في بيان أن 3760 طفلا و2326 سيدة من بين عدد الشهداء في القطاع.

توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي

وحذر المتحدث من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي.

وأكد المتحدث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة في 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيدا، مضيفا أنه لا يزال يرتكب مجزرة تلو أخرى ويركز على المناطق المأهولة بالسكان.

965 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي

وأضاف، أن الاحتلال ارتكب 965 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061 شهيدا، بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى إصابة 32 ألفًا بجروح مختلفة.

وأشار إلى تدمير 25 سيارة إسعاف، واستهداف أكثر من 100 مؤسسة صحية، وإخراج 16 مستشفى عن الخدمة و32 مركزا للرعاية الأولية؛ جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

استشهاد حوالي 135 من الأطقم الطبية

ولفت إلى أن الصحة الفلسطينية تلقت 2060 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى استشهاد حوالي 135 من الأطقم الطبية.

وحذر من كارثة صحية وشيكة جراء توقف المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفى الإندونيسي، وقرب توقف المولد الأساسي في مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف:أن الاحتلال يقطع الطرق الواصلة بين شمال القطاع وجنوبه وصولا إلى معبر رفح البري، رغم موافقة مصر على خروج 30 حالة خطيرة ومعقدة.

ولفت إلى عواقب صحية وخيمة لو يتم إمداد تلك المستشفيات بالوقود والكهرباء، مناشدًا كل الجهات سرعة تزويد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي بالوقود قبل حدوث كارثة محققة.

تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات إسرائيل، مؤكدة أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب، ومشددة على ضرورة استئناف إدخال مستلزمات الحياة إلى القطاع المحاصر.