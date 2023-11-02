أمريكا ترفض اعتبار استهداف إسرائيل للمدنيين "جريمة حرب"

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اعتبار القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة "جريمة حرب".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقده ميلر، اليوم الخميس، في رده على أسئلة الصحفيين حول القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأدى إلى مقتل مئات المدنيين.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية إن إسرائيل "تلتزم بقانون الحرب" في هجماتها، مضيفًا: "لست بوضع يسمح لي بإجراء تقييم حول الهجوم، كما لا أستطيع إجراء تقييم بشأن الهجمات الأخرى".

وأشار إلى أنه ليس لدى الولايات المتحدة ما يثبت ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب".

وتابع ميلر أنهم يشعرون بالأسف الشديد لمقتل المدنيين، وأنهم سيواصلون تحذير نظرائهم الإسرائيليين لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين

وأمس، اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة قد يرقى إلى جرائم حرب.

وجاء في منشور للمفوضية على منصة "إكس" أنه "نظرًا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

وزارة الداخلية في غزة

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن قصفًا إسرائيليًا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيًا سكنيًا كاملًا في مخيم جباليا"، قبل أن يعلن متحدث وزارة الصحة بغزة فجر الخميس عن ارتفاع العدد إلى 1000.

وأكد الدفاع المدني أن هذا القصف الجديد أدى إلى مقتل "عائلات بأكملها" في المخيم الأكبر في قطاع غزة، والذي يبلغ عدد سكانه 116 ألف نسمة.

مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الأخير شعر "بالفزع" من القصف الإسرائيلي على مناطق سكنية في مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان.

وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن الفزع إزاء الهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلى على مخيم جباليا لمدة يومين، وقالت المنظمة الأممية: لا توجد لدينا تقديرات للخسائر التي خلفها الهجوم على الأطفال فى المخيم، إلا أن المنازل قد سويت بالأرض، مما أسفر عن المئات من الضحايا والمصابين من الأطفال.