الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يقصف برجًا يضم عددًا من المكاتب الصحفية فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يقصف

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، برج "الغفري" الذي يضم عددًا من المكاتب الصحفية في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. 

ارتكاب جرائم حرب بحق صحفيين

من جانبها قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

txt

عاجل.. متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبا في غزة

 

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وأوضحت المنظمة، في بيان، اليوم الخميس، أن حجم الجرائم الدولية التي ترتكب بحق الصحفيين، خاصة في غزة، وخطورتها وطبيعتها المتكررة، أمر يستدعي إعطاء الأولوية لإجراء تحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وهذه هي الشكوى الثالثة التي تقدمها "مراسلون بلا حدود" إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة منذ عام 2018.

وتتناول الدعوى القضائية التي رفعتها "مراسلون بلا حدود" لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء الماضي، تفاصيل بشأن استشهاد 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية مهامهم منذ السابع من أكتوبر الماضي في غزة.

فقد قدمت المنظمة دعوى في مايو 2018 بشأن صحفيين فلسطينيين سقطوا ما بين شهيد وجريح خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة.

كما قدمت دعوى أخرى في مايو 2021 بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من 20 وسيلة إعلام في قطاع غزة حينها.

وسائل اعلام فلسطينية الإحتلال الإسرائيلي غزة الجنائية الدولية صحفيين

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة الشهداء فى الضفة لـ132

محكمة برازيلية تمنع الرئيس السابق بولسونارو من الترشح لإعادة انتخابه

فنزويلا تدين جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال بحق قطاع غزة

مستعدون لبذل ملايين الأرواح فداء لها.. رسائل رئيس الوزراء من سيناء

الأكثر قراءة

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

استقالة أمير رمسيس من إدارة مهرجان القاهرة السينمائى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

إحالة عصابة "الزيت والأرز" للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان