الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حظر أنشطة "حماس" و"صامدون للدفاع عن الأسرى" فى ألمانيا

وزيرة الداخلية الألمانية
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، عن حظر أنشطة حركة حماس وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى على أراضيها.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس": "كوزيرة للداخلية الألمانية قررت حظر أنشطة حركة حماس وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى".

المستشار الألماني أولاف شولتس 

ويوم 12 أكتوبر الماضي، كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن، في بيان حكومي، عن فرض حظر على أنشطة حركة حماس في ألمانيا.

وأضاف شولتس، في بيان أمام البرلمان الألماني، أنه من المقرر أيضًا أن يتم فرض مثل هذا الحظر على أنشطة شبكة "صامدون" الفلسطينية، التي تعرف نفسها بأنها شبكة تضامنية مع "الأسرى" الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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المانيا صامدون للدفاع عن الأسرى نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية حظر حركة حماس

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