الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المقاطعة والكراهية.. ماذا جنت حكومة الاحتلال من عنفها المتصاعد ضد غزة؟

نتنياهو
نتنياهو

انتفض العالم العربي والغربي ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد شعب غزة ، ما بين دعوات للمقاطعة أتت أكلها ودعوات كراهية أيضا. 

التصعيد في غزة 

وفقا لما نقلته صحيفة" واشنطن بوست الأمريكية"، فقد اجتاح العالم موجة من الغضب العارم ضد قوات الاحتلال وبدأ الغضب من مقاطعة البضائع إلى إلقاء القنابل الحارقة والكراهية.

وتابعت الصحيفة: يواجه اليهود في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم ارتفاعًا كبيرًا في الاعتداءات العنيفة والمضايقات حيث يطلق الهجوم الإسرائيلي العنان للغضب الكبير.

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الكراهية ضد إسرائيل 

وقالت الصحيفة: بعد مرور ما يقرب من شهر على عملية طوفان الأقصى، اجتاحت موجة من الحوادث من التخريب والكتابة على الجدران إلى التهديدات بالقنابل والمقاطعة والهتافات المعادية لليهود - معظم أنحاء العالم ، مع ارتفاعات خاصة في أوروبا والولايات المتحدة. 

وبالمثل، ارتفعت جرائم الكراهية ضد المسلمين، بما في ذلك مقتل صبي أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات طعنًا في إلينوي.

أطلقت الحرب، التي قتلت حتى الآن أكثر من 8000 من سكان غزة، العنان لمشاعر قوية، بما في ذلك الغضب الذي يركز في بعض الأحيان على معاملة إسرائيل للفلسطينيين، والذي امتد الآن في العديد من الأماكن إلى أعمال - عنيفة في بعض الأحيان - تستهدف اليهود في جميع أنحاء العالم.

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جرائم الكراهية 

وفي جمهورية داغستان الروسية ذات الأغلبية المسلمة، اقتحم حشد من مئات الأشخاص نقاط التفتيش الأمنية في المطار الإقليمي، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، وهتفوا معاديين لليهود.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تم إلقاء قنابل حارقة على مركز يهودي في برلين؛ وفي باريس، تلقت تسعة معابد يهودية ومدارس يهودية على الأقل تهديدات بوجود قنابل؛ وفي نيويورك، قام رجل على رصيف مترو الأنفاق في الشارع 42 بلكم امرأة في وجهها لأنها "يهودية".

وفي الولايات المتحدة، قال مركز التطرف التابع لرابطة مكافحة التشهير، والذي يصنف حوادث معاداة السامية ومعاداة المسلمين وغيرها من الحوادث الناجمة عن الكراهية، إن عدد حالات المضايقة والتخريب والاعتداء ضد اليهود ارتفع بنسبة 400 بالمائة تقريبًا .

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المقاطعة 

وقالت الصحيفة، كما نظم الرافضون للاحتلال حملات لمقاطعة البضائع التي تنتجها دول الاحتلال أو الدول الداعمة لها، حيث تستهدف المقاطعة – التي يطلق منظموها على أنفسهم اسم مجموعة من “أعضاء ومنظمات المجتمع الفلسطيني والسود والسكان الأصليين” – 36 مطعمًا ومخبزًا وسوقًا “مملوكة للصهاينة” أو تقدم طعامًا إسرائيليًا.

وقال التحالف إن “المطاعم والشركات التي تدعي بيع الطعام الإسرائيلي" هي جزء من حملة استعمارية مستمرة لسرقة الطعام والثقافة الفلسطينية والاستيلاء عليها والاستفادة منها”.

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