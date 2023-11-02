الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون فى غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أنّ أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في  قطاع غزة، بعدما تمّ إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع إلى مصر عن طريق معبر رفح.

الإمكانية محدودة لحصول الجرحى على الرعاية

وقالت المنظمة، في بيان صدر عنها  تلقت "الدستور" نسخة منه، إنّ الإمكانية محدودة لحصول الجرحى على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أطباء بلاد حدود أنّ موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفا تمكّنوا من مغادرة غزة، مضيفة يجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقا، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ووأضحت المنظمة في بيانها إنّه يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التامّ.

 

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مفوضية الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلى لمخيم جباليا قد يرقى لجرائم حرب

الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا

وفي وقت سابق، وصف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، بالمجزرة.

وجاء في تعليق صدر عن المنظمة، مشاهد المجزرة التي وردت من مخيم جباليا في قطاع غزة عقب الغارات مرعبة فعلا.

وقالت “اليونيسيف”، إنه رغم عدم وجود تقدير لعدد الأطفال الذين قتلوا خلال هذه الغارات، "يبدو أن مئات الأشخاص أصيبوا وقتلوا"، ومن بينهم، وفقا للبيانات الأولية، الكثير من القاصرين.

في وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن حركة حماس أن 195 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب 777 آخرون في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن الغارات الجوية على جباليا أسفرت عن استشهاد وإصابة ما لا يقل عن 400 شخص.

منظمة أطباء بلا حدود قطاع غزة مصر معبر رفح الغارات الإسرائيلية

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