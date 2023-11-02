مفوضية الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلى لمخيم جباليا قد يرقى لجرائم حرب

اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب".

وجاء في منشور للمفوضية على منصة "إكس" أنه "نظرًا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

بدورها، نددت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.

وقال ستفيان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأخير "يشعر بالصدمة من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ".

كما قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن جريفيث في بيان "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبًا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد".

وأضاف "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددًا في التحرك"، مؤكدًا "هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، نحتاج إلى تغيير مهم".