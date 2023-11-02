مندوب روسيا بمجلس الأمن: عملية إسرائيل البرية فى غزة قد تشعل حريقا إقليميا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، الأربعاء، من عملية إسرائيل البرية في قطاع غزة.

وقال إن العملية "لن تكون فقط مأساة لمليونين من سكان غزة بل قد تؤدي لحريق إقليمي".

وكانت المروحيات الإسرائيلية، ألقت في وقت سابق، منشورات تقول فيها إن الوقت بدأ ينفد ولحظة الاجتياح البري باتت وشيكة.

ولاحقا، نشر الجيش الإسرائيلي خارطة لتوغله في بيت حانون وأم النصر وبيت لاهيا والتوام شمال قطاع غزة.

وأوضحت الخارطة توغل الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون وصولا لشارع 10 وجحر الديك تجاه صلاح الدين.