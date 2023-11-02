صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة "كيسوفيم" بغلاف قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "كيسوفيم" بغلاف قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد طفل، وأصيب مواطنان على الأقل، اليوم، إثر القصف الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون بمدينة غزة.

استشهاد طفل وإصابة مواطنين

وشنت طائرات الاحتلال الحربي غارة بعدة صواريخ على منزل عائلة الدهشان في منطقة المسجد الشافعي بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد طفل، وإصابة مواطنين على الأقل.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الشامي قرب مسجد السلام في حي الصبرة بغزة.

كما يواصل طيران الاحتلال الحربي قصفه بالتزامن مع القصف المدفعي، على منطقة تل الهوا جنوب غزة، وتحديدًا في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر.