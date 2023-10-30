الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النرويج: إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولى

رئيس الوزراء النرويجي
رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، إن "إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، حيث كان رد فعلها غير متكافئ".

وأضاف ستوره، في مقابلة لإذاعة محلية: "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم يجب أن يكون متكافئا، ويجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماما، أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة".

وتابع: "الوضع كارثي، وأعتقد أنه ينتهك بشكل واضح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".

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