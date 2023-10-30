النرويج: إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولى

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، إن "إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، حيث كان رد فعلها غير متكافئ".

وأضاف ستوره، في مقابلة لإذاعة محلية: "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم يجب أن يكون متكافئا، ويجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماما، أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة".

وتابع: "الوضع كارثي، وأعتقد أنه ينتهك بشكل واضح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".