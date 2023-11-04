"جيلبرت": مصر اتخذت زمام المبادرة لدعم الشعب الفلسطينى

قال الدكتور مادس جيلبرت مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، إن مصر اتخذت زمام المبادرة لدعم الشعب الفلسطيني، في وقت يفرض فيه الاحتلال الإسرائيلي حصارًا وحشيًا على سكان غزة.

وأضاف "جيلبرت"، اليوم السبت، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أننا حصلنا على دعم جيد للغاية من السلطات المصرية، مؤكدًا أن استهداف الاحتلال الأطفال والنساء هدفه إبادة الفلسطينيين.

ودعا مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، جميع القادة لوقف الإبادة الجماعية فورًا التي تحدث في قطاع غزة.