الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: نرفض توطين الفلسطينيين خارج غزة ونشكر مصر على جهودها

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ترفض إعادة توطين الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.

وأضاف بلينكن، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”: "ممتنون لما تقوم به مصر بشأن تسهيل آلية خروج مواطنينا وغيرهم من الرعايا الأجانب من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز بشدة على حل الدولتين.

ويجري بلينكن، جولة في المنطقة تبدأ بإسرائيل ومن المنتظر أن يزور الأردن يوم السبت، بالإضافة إلى جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، لمواجهة نفوذ الصين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الصفدي سيبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة لهما.

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بلينكن: نرفض توطين الفلسطينيين خارج غزة ونشكر مصر على جهودها

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