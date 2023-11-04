مهران: أى تدخل خارجى في إدارة غزة ينتهك القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة 

رفض الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية، المقترح الأمريكي بشأن تدخل مصر في إدارة قطاع غزة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تحترم حرية واستقلالية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

وقال الدكتور مهران في تصريحات لـ"الدستور": "إن مصر دولة عربية تدافع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولذلك فهي ترفض أي مقترح يمس بحق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه الداخلية"، مضيفاً "نثمن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي محاولة للمساس بحقوق شعبنا في الحرية وتقرير المصير".

انتهاكاً للقانون الدولي وللمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة

وأكد أن أي محاولات لفرض الهيمنة الخارجية على غزة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على مبدأ تساوي الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعارض ذلك مع قرار الجمعية العامة رقم 1514 لعام 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".

كما شدد أستاذ القانون الدولي علي أن أي تدخل خارجي في إدارة غزة ينتهك أيضاً المادة 2 / 7 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومؤكداً على أهمية التزام المجتمع الدولي باحترام استقلال وسيادة الشعب الفلسطيني، ودعم جهوده من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضًا الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدًا كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

جاء ذلك خلال استقباله سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.