السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مهران: أى تدخل خارجى في إدارة غزة ينتهك القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة 

محمد محمود مهران
محمد محمود مهران

رفض الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية، المقترح الأمريكي بشأن تدخل مصر في إدارة قطاع غزة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تحترم حرية واستقلالية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

وقال الدكتور مهران في تصريحات لـ"الدستور": "إن مصر دولة عربية تدافع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولذلك فهي ترفض أي مقترح يمس بحق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه الداخلية"، مضيفاً "نثمن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي محاولة للمساس بحقوق شعبنا في الحرية وتقرير المصير".

انتهاكاً للقانون الدولي وللمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة 

وأكد أن أي محاولات لفرض الهيمنة الخارجية على غزة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على مبدأ تساوي الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعارض ذلك مع قرار الجمعية العامة رقم 1514 لعام 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".

 

txt

"الحرية لفلسطين.. أوقفوا الإبادة"| مظاهرات احتجاجية حول العالم تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة

txt

بالتزامن مع كلمة بلينكن.. "القاهرة الإخبارية" الاحتلال يستهدف عددًا من المنازل فى غزة

كما شدد أستاذ القانون الدولي علي أن أي تدخل خارجي في إدارة غزة ينتهك أيضاً المادة 2 / 7 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومؤكداً على أهمية التزام المجتمع الدولي باحترام استقلال وسيادة الشعب الفلسطيني، ودعم جهوده من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضًا الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدًا كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

جاء ذلك خلال استقباله سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الدكتور محمد محمود مهران القانون الدولي النزاعات الدولية المقترح الامريكي الشعب الفلسطيني قطاع غزة

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

"الغرقد" أم "الزيتون"..أيهما سيربح البقاء في حرب فلسطين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية