"الحرية لفلسطين.. أوقفوا الإبادة"| مظاهرات احتجاجية حول العالم تنديدًا بجرائم الاحتلال فى غزة

شهدت العديد من العواصم والمدن في العالم، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة، للتنديد بالعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وللمطالبة بحق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولته المستقلة.

مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في برلين

ونظم الآلاف، اليوم السبت، مظاهرة في العاصمة برلين تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي وتساقط آلاف الشهداء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية في تصريحات لوكالة فرانس برس: "نقدر عدد المتظاهرين بنحو 3500، لكن آخرين ما زالوا يصلون".

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" و"أوقفوا الإبادة" و"وقف إطلاق النار".

كما ارتدى المتظاهرون الكوفية الفلسطينية، وتجمع المتظاهرون في ساحة ألكسندر بلاتز بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية هاتفين "حرروا فلسطين".

تجدر الإشارة إلى أن المظاهرة جاءت بدعوة من جمعيات عدة داعمة للفلسطينيين تحت شعار "الدفاع عن الحقوق الأساسية الديمقراطية حرية التعبير أيضًا للفلسطينيين".

مظاهرات في باريس تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي

كما تظاهر عشرات الآلاف، مساء اليوم السبت، في العاصمة باريس، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وانطلق الآلاف خلال المظاهرات التي دعت إليها منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية، من ساحة الجمهورية وسط باريس، ونددوا باستمرار العدوان وارتكاب المجازر بحق المدنيين، كما عبروا عن غضبهم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة، ونددوا بالموقف السياسي الفرنسي المنحاز لدولة الاحتلال.

وشهدت العاصمة باريس أمس تجمع مئات الأشخاص الذين عبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين الحكومة الفرنسية بالتدخل لوقف إطلاق النار.

مظاهرات في ميلان تطالب بوقف العدوان على غزة

وتظاهر الآلاف في مدينة ميلان الإيطالية، اليوم السبت، دعمًا لفلسطين، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والدعوة لوقف قتل المدنيين، ووقف المجازر المرتكبة بحقهم.

ورفع المشاركون في المسيرة التي نظمتها عدة منظمات شبابية، لافتات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتندد بالإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين.

مظاهرات في لندن رافعين شعار “الحرية لفلسطين”

كما شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، مظاهرة حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واحتشد آلاف البريطانيين المؤيدين لفلسطين في وسط لندن، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين"، لتنتهي المظاهرة خارج مجلسي البرلمان في ويستمنستر.