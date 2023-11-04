القاهرة الإخبارية: بلينكن فى بغداد غدًا لبحث الأوضاع فى غزة

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، دانا أبوشمسية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيكون في بغداد غدًا لبحث الأوضاع في غزة.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر والأردن من بين شركاء بلاده الذين يبحثون عن شرق أوسط آمن، والعمل على حل القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، بعد اجتماع عربي أمريكي في عمّان، اليوم السبت، أن بلاده ملتزمة بالعمل على تحقيق هذه الغاية، مؤكدًا العمل على منع توسع رقعة الحرب.