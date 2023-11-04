إزالة وإيقاف 47 حالة تعد ومخالفات بناء فى 3 مراكز بالمنيا (صور)

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائب بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، بالتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص.

ـ إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقريتين بديرمواس

من جانبه قاد عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة حملة مكبرة اليوم بمشاركة المقدم مصطفى عثمان مأمور المركز والنقيب وليد عثمان رئيس نقطة دلجا وهاني محمود نائب رئيس المركز والمهندس أشرف أحمد جلال مدير الإدارة الزراعية والمهندس محمد حمدي رئيس قسم حماية الأراضي ومحمد عبد الحميد رئيس قرية بني حرام ونصر ربيع رئيس قرية نزلة البدرمان والاساتذة حمادة محمد ومحمد عبد التواب مسئولي وحدة الإزالات بالوحدة المحلية وذلك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى بني حرام ونزلة البدرمان بمركز ديرمواس حيث تمكنت الحملة من تنفيذ الإزالة لعدد 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بواقع 4 حالات بقرية البدرمان و5 حالات بقرية بني حرام وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ـ نائب محافظ المنيا يزيل 29 حالة تعد خلال حملة بمركز مطاي

كما قاد الدكتور محمد محمود نائب المحافظ، حملة إزالات مكبرة بحضور المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي ونواب المركز ومجموعه من قوات الامن. حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي ٢٩ حالة ازالة للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف باستخدام معدات الوحده المحليه جاءت كالتالي: إزاله عدد ١٢ حاله تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه بقطاع حلوه و٥ حالات تعدي بقطاع بردنوها و٣ حالات تعدي بحي غرب المدينه و٢ حاله تعدي في المهد داخل الكتله السكنيه بحى شرق المدينة و١ حاله بحى جنوب المدينة و١ حاله بقريه منبال و5 حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه في قطاع ابو عزيز كما تمكنت الحمله من حرث وري ١٨ قيراط ارض زراعيه بقريه كوم شفا بعد ازاله التعديات عليها ومصادرة مواد البناء لإعادة زراعتها واخذ تعهد على مالكها بزراعتها وعدم التعدي عليها من جديد.

ـ إزالة 9 حالات بأحياء وقرى مركز المنيا

وقال اللواء اركان حرب هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحده المحليه بقرية نزلة حسين وأجهزتها التنفيذيه رصدت ٧ حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ٦قيراط و٦سهم زراعة وتم التعامل الفورى معها وإزالة المخالفات اليوم خلال حملة مكبرة بتأمين من قوات الشرطة المصرية وبحضور جهات الولاية وتم عمل محاضر ١٥١،١٥٢ المخالفين وتم إحالة المخالفين للنيابه العامه وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبويربحضور ايمن حسانين، واحمد رافت سكرتير الوحده المحليه بقرية نزلة حسين وسكرتير الوحده وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الازالات كما تمكن حى غرب المدينه اليوم من ردم وإزالة قطعتين بمساحة ١٨٠ متر تقريبا غرب شارع مضرب الارز كفر المنصوره داخل الحيز العمراني بحى غرب وتم إلتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه للقضاء على البناء العشوائى بحضور كلا من عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد صابر رئيس الحى ومحمد حسين سكرتير الحى وقسم التنظيم.