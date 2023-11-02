رئيس مركز ومدينة المنيا يبحث استعدادات الانتخابات الرئاسية

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، استعداداتها لتجهيز المقار الانتخابية والبالغ عددها 91 مقرا انتخابيا استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة 2024 والمقرر إقامتها أيام 10 و11 و12 دديسمبر القادم للوقوف على اى عوائق بالمقرات الانتخابية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق مع مديرى المديريات الخدمية للتجهيز والوقوف على حالة المقرات الانتخابية.

ومن جانبه؛ عقد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أجتماعا بمسئولى الأزهر الشريف وشركة المياة وشركة الكهرباء والإدارة التعليمية والادارة الصحية والشباب والرياضة والدفاع المدنى والتموين بندر ومركز والسنترال.

وشدد رئيس المركز والمدينة، أثناء الاجتماع على ضرورة إزالة أى أعطال أو عوائق بالمقار الانتخابية وعددها ٩١ مقر بمركز ومدينة المنيا، مؤكدا على ضرورة الانتهاء وإزالة جميع المعوقات المدرجة بالاجتماع والانتهاء منها باسرع وقت والعودة لعقد اجتماع آخر خلال اسبوعين للوقوف على جاهزية جميع المقرات الانتخابية لخروج هذا العرس الديموقراطى بشكل لائق.

واستعرض رئيس المركز والمدينة، مع مسئول السنترال بعض الأعطال فى خطوط التليفونات الأرضية ببعض المقار الانتخابية بالمدارس ووجه بضرورة الانتهاء من إصلاحها كما طالب مسئولى شركة المياة والدفاع المدنى بصيانة بعض حنفيات وطفيات الحريق بالمدارس وذلك لجاهزيتها فى الفترة الانتخابية وأكد لمسئول شركة الكهرباء بالحفاظ على عدم قطع التيار الكهربائى بالمقرات الانتخابية وطالب مسئولى تموين المنيا بندر ومركزبتوفير المواد الغذائية والخبز للقائمين بالعمل علي تأمين المقار الانتخابية

وأوضح مسئول الإدارة الصحية، عن وجود 5 مقرات طيلة فترة الانتخابات يتواجد بها طبيب وممرض وعامل وايضا ستكون كل الوحدات الصحية فى حالة طؤارى ووجود نوبتجية تبدء مع أفتتاح اللجان وتستمر حتى العاشرة مساءً بكل الوحدات الصحية مكونة من طبيب وممرض وعامل.