الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز ومدينة المنيا يبحث استعدادات الانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، استعداداتها لتجهيز المقار الانتخابية والبالغ عددها 91 مقرا انتخابيا استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة 2024 والمقرر إقامتها أيام 10 و11 و12 دديسمبر القادم للوقوف على اى عوائق بالمقرات الانتخابية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق مع مديرى المديريات الخدمية للتجهيز والوقوف على حالة المقرات الانتخابية.

395471762_825585299575094_5539193743301302975_n

ومن جانبه؛ عقد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أجتماعا بمسئولى الأزهر الشريف وشركة المياة وشركة الكهرباء والإدارة التعليمية والادارة الصحية والشباب والرياضة والدفاع المدنى والتموين بندر ومركز والسنترال. 

395504822_825585309575093_2400902572496863099_n

وشدد رئيس المركز والمدينة، أثناء الاجتماع على ضرورة إزالة أى أعطال أو عوائق بالمقار الانتخابية وعددها ٩١ مقر بمركز ومدينة المنيا، مؤكدا على ضرورة الانتهاء وإزالة جميع المعوقات المدرجة بالاجتماع والانتهاء منها باسرع وقت والعودة لعقد اجتماع آخر خلال اسبوعين للوقوف على جاهزية جميع المقرات الانتخابية لخروج هذا العرس الديموقراطى بشكل لائق. 

398222270_825585219575102_3546265604056173270_n

واستعرض رئيس المركز والمدينة، مع مسئول السنترال بعض الأعطال فى خطوط التليفونات الأرضية ببعض المقار الانتخابية بالمدارس ووجه بضرورة الانتهاء من إصلاحها كما طالب مسئولى شركة المياة والدفاع المدنى بصيانة بعض حنفيات وطفيات الحريق بالمدارس وذلك لجاهزيتها فى الفترة الانتخابية وأكد لمسئول شركة الكهرباء بالحفاظ على عدم قطع التيار الكهربائى بالمقرات الانتخابية وطالب مسئولى تموين المنيا بندر ومركزبتوفير المواد الغذائية والخبز للقائمين بالعمل علي تأمين المقار الانتخابية 

398394272_825585239575100_9155821034693564807_n

وأوضح مسئول الإدارة الصحية، عن وجود 5 مقرات طيلة فترة الانتخابات يتواجد بها طبيب وممرض وعامل وايضا ستكون كل الوحدات الصحية فى حالة طؤارى ووجود نوبتجية  تبدء مع أفتتاح اللجان وتستمر حتى العاشرة مساءً بكل الوحدات الصحية مكونة من طبيب وممرض وعامل.

المنيا اجتماع موسع الأنتخابات الرئاسة 2024 91 مقر انتخابي مركز ومدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا: نعمل على توفير حلول حاسمة لأى شكاوى أو استغاثات من المواطنين

"الدستور والمشاركة السياسية".. ندوة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا

زراعه 105 أشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" فى مدخل "مطاى" بالمنيا

إزالة 75 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بـ5 مراكز فى المنيا

المنيا "الأولى" في تنفيذ مبادرة "مشروعك" بإجمالي 29 ألف مشروعك

المنيا تفوز بالمركز الثانى فى مسابقة تحدى القراءة على مستوى الوطن العربى

تحرير 44 محضرًا تموينيًا فى حملات تفتيشية على أسواق 3 مراكز بالمنيا

فحص 1768 حالة خلال قافلة طبية بقرية السرارية بالمنيا

الأكثر قراءة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

مُسنة بريطانية عن فشل زواجها من شاب مصري: كنت فاكراه بيحبني (فيديو)

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى

24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان فى "الإبراهيمى" 142 مرة خلال أكتوبر