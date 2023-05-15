الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 33 محضر تمويني خلال حملة على المخابز البلدية بالمنيا

جانب من الحملات
جانب من الحملات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، حملاتها التموينية الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير 33 مخالفة تموينية متنوعة.

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وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي إشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز بالتعاون مع إداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي وبحضور حسن ثابت مدير مكتب تموين ابوان نظم حملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه و المخابز و الجزارين ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى لضبط الأسعار ومتابعه توفير المواد الغذائية.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حمله اليوم استهدفت المخابز البلديه بنطاق مجلس قروي ابوان وأسفرت الحمله عن تحرير 33 محضر تمويني متنوع عبارة عن 9 محاضر نقص وزن و11 محضر عدم نظافه أدوات العجن و 9 محاضر عدم صرف بون و4  محاضر عدم اعلان عن مواعيد العمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها. 

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد  نائب المحافظ بمتابعه الحاله التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين، تستمر الوحده المحليه لمركز مطاي برئاسة.

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تحرير 33 محضر تمويني حملات علي المخابز البلدية قري مركز مط اي بالمنيا عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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