السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذا ما يحدث إذا تناولت شريحة أفوكادو يوميًا

الافوكادوا
الافوكادوا

يعد الأفوكادوا واحد من أكثر الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، ولا يعلم الكثير منا أيرز تلك الفوائد الصحية، لذا قد لا نتناوله بصورة مستمرة، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أبرز فوائد الأفوكادوا على الجسم.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فأن تناول الأفوكادوا، يساعد في تنظم مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وبالتالى الوقاية من التعرض للإصابة بأمراض القلب.

ماذا يحدث فى الجسم عند تناول شريحة واحدة من الافوكادوا بشكل يومي؟ 

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن تناول الأفوكادوا يساعد فى التصدى لمشكلة التهابات المعدة وذلك لما يحتويه من الألياف الطبيعية اللازمة للقضاء على مشاكل المعدة، بالإضافة إلى ذلك له دور هام في التخلص من مشكلة سموم الجسم.

 كما لن تناول الافوكادو غني بالأحماض الدهنية الصحية التي سوف تخفض نسبة الكوليسترول في الدم ومنع الالتهاب الذي غالبا ما يكون سببا لأمراض القلب.

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والأفوكادو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي من شأنها حماية الأوعية الدموية من التلف والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي. ووفقا للبحوث، فإن تناول الأفوكادو  يوميا سوف توفر جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم ومنع الإصابة بأمراض القلب.

 ويحتوي الأفوكادو على الأحماض الدهنية غير المشبعة والدهون وكذلك صحية أوميغا 3 الدهنية، تستهلك بشكل منتظم من شأنه أن يخفض مستويات الكولسترول وتحسين صحتك مشتركة والقلب. وبالاضافة الى هذا، والمكسرات أيضا على تحسين الذاكرة.

ويعمل على تحسين هضم الطعام، حيث يحتوي الأفوكادو على كمية كبيرة من الألياف، والتي يمكن أن تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساهم في تنظيم حركة الأمعاء، كما يعمل على زيادة مستوى الطاقة لأنه يحتوي على كمية جيدة من المغذيات الصحية، والتي يمكن أن تزيد من مستوى الطاقة والحيوية.

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