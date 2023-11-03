الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لتجنب مشاكل الجلد.. 10 نصائح لحماية بشرتك من السموم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد بشرتنا هي خط الحماية الأول ضد السموم البيئية، حيث يمكن أن يتسبب التلوث في تلف حاجز الجلد، وتجفيفه، وتفاقم الأمراض الجلدية الموجودة مثل الأكزيما أو التهاب الجلد أو الصدفية، يمكن أن تؤدي الملوثات مثل الجسيمات الدقيقة والأوزون والمواد الكيميائية الضارة إلى شيخوخة الجلد المبكرة. 

وفقًا لموقع "hindustantimes" من المهم حماية بشرتك من الآثار السيئة لتلوث الهواء، حيث يمكن أن يساعد استخدام المكونات الطبيعية مثل فيتامين C بشكل كبير لأنها غنية بمضادات الأكسدة وتحسين قدرة البشرة على التعامل مع السموم، إن التنظيف والترطيب لا يقل أهمية عن استخدام واقي الشمس لأنه يمكن أن يوفر الحماية للبشرة. 

تقول الدكتورة بريا تشوهان، خبيرة العناية بالبشرة: "تعمل هذه المكملات على تقوية مناعة الجسم، مما يعكس مرونة الجلد وقدرته على تحمل الضغوطات البيئية".

نصائح للعناية بالبشرة 

يقدم الدكتور رينكي 10 نصائح للوقاية من الجلد في أعقاب ارتفاع تلوث الهواء:

1. التنظيف هو المفتاح : ابدأ يومك وأنهيه بمنظف لطيف وفعال لإزالة الشوائب من سطح بشرتك.

2. المنتجات الغنية بمضادات الأكسدة : دمج منتجات العناية بالبشرة المحملة بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE، والتي تساعد على مكافحة الجذور الحرة الناتجة عن التلوث.

3. الترطيب أمر حيوي: حافظي على رطوبة بشرتك باستخدام مرطب عالي الجودة. البشرة المرطبة جيدًا تكون أكثر مرونة ضد الضغوطات الخارجية.

4. عامل الحماية من الشمس ضروري : حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، لا تنس استخدام واقي الشمس. إنه درعك ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتلوث الهواء.

5. التنظيف المزدوج : فكر في روتين التنظيف المزدوج - البدء بمنظف زيتي لإزالة الملوثات والمتابعة باستخدام منظف مائي للتنظيف العميق.

6. التقشير بحكمة : التقشير المنتظم يزيل خلايا الجلد الميتة، مما يساعد على تجديد الجلد. لكن لا تبالغي في ذلك، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الحساسية.

7. إصلاح الحاجز : اختاري المنتجات التي تعزز وظيفة الحاجز الطبيعي لبشرتك، مثل السيراميد والنياسيناميد.

8. حافظي على رطوبة جسمك : شرب كمية كافية من الماء يحافظ على رطوبة بشرتك من الداخل.

9. النظام الغذائي مهم : تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية للحصول على بشرة أكثر صحة.

10. نظف وجهك بعد التعرض للتلوث: بعد التعرض لفترة طويلة للتلوث، قم بتنظيف وجهك لإزالة الجزيئات والسموم العالقة.

السموم البيئية تلف حاجز الجلد شيخوخة الجلد المبكرة استخدام واقي الشمس خصائص قوية مضادة للأكسدة

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