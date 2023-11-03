الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لغناها بالفيتامينات.. 5 فواكه تساعدك في رفع المناعة خلال فصل الشتاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تساعد بعض الفواكه في فصل الشتاء، على رفع معدلات المناعة وخاصة في ظل انتشار الفيروسات والأمراض، لذا من المهم اتباع نظام غذائي يقوي المناعة، حيث يجب أن يحتوي على بعض الأطعمة الشتوية التي تعد كنزًا غذائيًا لزيادة المناعة.

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ورغم قلة أصناف الفواكه في فصل الشتاء، إلا أنها غنية بالفيتامينات لتقوية المناعة، وغنية بفيتامين سي والزنك.

1- البرتقال

البرتقال فاكهة شتوية غنية بفيتامين سي والكالسيوم. حيث يساعد تناول البرتقال يوميًا بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة، وبصرف النظر عن هذا، فإنه يمنع تلف الجلد ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، كما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يوفر الحماية من الأمراض الأخرى.

2- الجوافة

تحتوي هذه الفاكهة الشتوية المليئة بفيتامين سي على مضادات الأكسدة التي تحارب نشاط الجذور الحرة الخطير في الجسم، كما تحتوي على ألياف بنسبة جيدة، وهذا يجعلها فاكهة ممتازة لتحسين عملية الهضم

3- التوت البري

يوفر لك التوت البري فيتامين سي، حيث يقلل التوت الأحمر الحلو من خطر الإصابة بأمراض الشريان ال تاجي وخفض مستويات الكوليسترول. 

4- الكيوي

هذه الفاكهة الخضراء المنعشة هي مصدر غني بفيتامين سي. وبصرف النظر عن تقوية جهاز المناعة، فهذه الفاكهة الخضراء اللينة تساعد أيضًا في تنظيم ضغط الدم ومنع تخثر الدم وتحسين الرؤية، كما تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم.

5- الرمان

آلام المفاصل في موسم النسمات الباردة شائعة جدًا لدى الصغار والكبار على حد سواء. يمكن أن يكون فصل الشتاء صعبًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.

 كما يمكن أن يساعد تناول الرمان ذلك لأنه يحتوي على فيتامين ك الذي يقوي العظام. وهذه الفاكهة الحمراء هي أيضًا مصدر ممتاز للألياف وفيتامين سي. وبالتالي، الوقاية من الأمراض الأخرى.

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