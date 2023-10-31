الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تراجع الاهتمام بها عالميًا.. ماذا ينتظر أوكرانيا مع قدوم الشتاء؟

أوكرانيا
أوكرانيا

قال موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي، إن هناك من ينتقدون أوكرانيا لأنها استغرقت كل هذا الوقت لتحقيق الفوز، وآخرون يتساءلون عما إذا كان بوسعهم الفوز في أي معركة قبل قدوم فصل الشتاء، ولكن يبدو أن الصراع يدخل طريقا مسدودا فيما يشبه معركة استنزاف على غرار الحرب العالمية الأولى، وهي معركة كثيفة النيران ولكنها منخفضة المناورة.

سيناريوهات الصراع الأوكرانى الروسى قبل الشتاء

وتابع الموقع الأمريكي: إن وسيلة أوكرانيا الوحيدة للفوز بأي معركة قبل فصل الشتاء هي تزويدها بالمعدات الكافية للمناورة، وومن أجل خوض هذه الحرب يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على إطلاق النار والتحرك والتواصل.

وأضاف أنه على الرغم من النقص في الذخائر، ظل حلف شمال الأطلسي يزود أوكرانيا بالقدرة على إطلاق النار، حتى لو كانت هناك حاجة إلى المزيد من القذائف والصواريخ نظرًا لمعدلات الإنفاق، لقد زودت ستارلينك أوكرانيا بالقدرة على التواصل، ما ينقصها الآن هو قدر كافٍ من القدرة على الحركة المحمية، والمعروفة أيضًا باسم مناورة الأسلحة المشتركة.

وأشار إلى أنه لدى الجيش الأمريكي مثل هذه التشكيلات، وهي فرق مدرعة تتكون من ثلاثة إلى أربعة ألوية مناورة من الدبابات ومركبات المشاة القتالية، ولواء مدفعي، ولواء دعم للخدمات اللوجستية، ولواء آخر من عناصر التمكين الأخرى مثل المهندسين والإشارة والدفاع الجوي.

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جنرال روسى: الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

وأكد الموقع الأمريكي أن إنتاج وإرسال هذه الكمية من المعدات لأوكرانيا سوف يستغرق سنوات عديدة، وهو الوقت الذي يدفع الأوكرانيون ثمنه من دماء جنودهم ومدنييهم، وحتى لو خصص الكونجرس التمويل الذي طلبه الرئيس، فإن قضايا القاعدة الصناعية تعني أنه لن يصل إلى هناك في الوقت المناسب، والحل إذن هو نقل هذه المعدات من الجيش الأمريكي اليوم، ومن ثم شراء معدات جديدة للجيش على مدى السنوات القليلة القادمة، ما يعني أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في أي معركة خلال الفترة الحالية.

وتابع أنه بعبارات أكثر تحديدًا، يجب على الجيش أن ينقل معدات الفرقة إلى أوكرانيا. وهذا لن يساعد أوكرانيا في اختراق الخطوط الدفاعية الروسية فحسب، بل سيساعد أيضًا في تحديث الجيش الأمريكي، وبناء العمق الصناعي، وزيادة استعداد الجيش على المدى القريب من خلال ضمان تشغيل بنسبة 100% في الوحدات الحالية بالخدمة.

وأفاد الموقع بأن من شأن نقل هذه المعدات أن يساعد في تحديث الجيش، والعديد من أسلحتها عمرها عقود ويجب استبدالها في النهاية بنسخ أكثر حداثة من دبابة أبرامز ومركبة برادلي القتالية، بالإضافة إلى المركبة المدرعة الجديدة متعددة الأغراض. 

وتابع أنه من أجل مستقبل الجيش والنجاح المستقبلي للهجوم المضاد الأوكراني، يجب على الجيش أن ينقل ما قيمته فرقة من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا. 

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جنرال روسى: الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

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