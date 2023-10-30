جنرال روسى: الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا بعد أن اتخذت موسكو إجراءات مضادة للحيلولة دون توسع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق بقيادة الولايات المتحدة.

فعاليات منتدى شيانجشان الأمنى

وأضاف شويجو خلال مشاركته في النسخة العاشرة من فعاليات منتدى شيانجشان الأمني المنعقد في العاصمة الصينية بكين، أنه على الرغم من حقوق روسيا المشروعة في ضمان أمنها، واصل البيت الأبيض توسيع حلف شمال الأطلسي الذي يسيطر عليه نحو الشرق. وقد أجبرتنا هذه الأعمال العدوانية على الرد.

وقال شويجو إن الولايات المتحدة، بعد أن أخضعت الدول الغربية بالكامل لسيطرتها، ركزت مواردها العسكرية والسياسية على الحفاظ على الهيمنة العالمية بعيدة المنال بأي وسيلة.

اختيار أوكرانيا بشكل خبيث لتكون قوة ضاربة

وقال شويجو: وردا على ذلك، اتخذ الغرب علنا مسارا نحو إلحاق "هزيمة استراتيجية بروسيا في الحرب الهجينة التي اندلعت ضدنا وأضاف: لقد تم اختيار أوكرانيا بشكل خبيث لتكون قوة ضاربة.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي عن أن بلاده ما زالت مستعدة لإجراء مناقشات بشأن سبل تسوية الأزمة الأوكرانية والتعايش مع الغرب، بعد انتهاء الحرب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين.

وقال شويجو في حال تهيئة الظروف الملائمة، سنظل مستعدين لإجراء مناقشات سياسية على أسس واقعية، سواء بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء الصراع، أو معايير التعايش مع الغرب ككل، مستقبلا.

وأشار شويجو إلى أهمية وجود علاقات متساوية بين جميع القوى النووية، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، الذين يتحملون مسئولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالمي.

وتابع: يجب تحديث هيكل الأمن الدولي ومنحه قدرا أكبر من الاستقرار لتشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب ولهذا من الضروري توحيد جهود جميع الدول المعنية.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن إلغاء روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لا يعني انهيار هذه المعاهدة، التي تمثل نظام التوازن العسكري الاستراتيجي.

وقال: فيما يتعلق بسحب دولتنا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فهذا يأتي فقط في إطار الرغبة في تحقيق التوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصدق على هذه المعاهدة، ولا يوجد حديث عن انهيارها.