الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مازن يوسف: الفصائل الفلسطينية أحرزت نجاحًا كبيرًا فى مواجهة إسرائيل

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

قال الدكتور مازن يوسف، مدير موقع "روسيا اليوم"، إن الفصائل الفلسطينية أحرزت نجاحًا كبيرًا في مواجهة إسرائيل، مما يبعثر الأوراق لدى القادة الإسرائيليين، وفي ظل هذه التطورات، نجد أنفسنا أمام مزيد من التصعيد وارتفاع عدد الضحايا.

 

وأكد يوسف، خلال مكالمة هاتفية من موسكو في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن إسرائيل ترفض حتى الآن تسمية ما تقوم به على أنه بداية للتدخل البري، وهذه الممانعة تأتي في سياق عدم وضع سقف زمني للعملية البرية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالتطورات المستقبلية.

 

وأضاف أن: "إسرائيل تستغل هذا الوضع المعقَّد والضوء الأخضر من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك التأكيد من قبل روسيا على ضرورة إحداث هدنة حتى وإن كانت مؤقتة، هذه المشاريع تُجبر إسرائيل على موافقة  بـ "فيتو"، حيث يُظهِر عدم وجود سقف زمني لعمليات القصف".

الفصائل الفلسطينية إسرائيل عدد الضحايا في المساء مع قصواء روسيا القصف

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