الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر بقطاع غزة: 14 شهيدًا حصيلة قصف قافلة النازحين على طريق "الرشيد الساحلى"

غزة
غزة

قالت مصادر في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن عدد من استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على طريق الرشيد الساحلي، والذي استهدف قافلة نازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بلغ 14 شهيدًا، غالبيتهم أطفال ونساء. 

وأوضحت المصادر أن القصف تم عبر دبابات وزوارق الاحتلال، ولم يكن قصفًا جويًا. 

الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الشهداء

وكشفت المصادر وشهود عيان عن أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الشهداء؛ نظرًا لأن دبابات وزوارق الاحتلال تستهدف كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور. 

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وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 9299 شهيدًا، وأكثر من 25 ألف جريح. 

وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من الشهداء كانت في قطاع غزة "9155".

غزة قافلة نازحين شمال قطاع غزة القصف الإسرائيلى دبابات وزوارق الاحتلال طريق الرشيد الساحلي

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