الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطنى: إقرار آلية توصيل الدعم عن طريق جسر برى لأهالى غزة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، داخل غرفة عمليات تم تشكيلها داخل التحالف لتسهيل الإجراءات ونقل المساعدات بمجرد وصولها لنا من الأماكن المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تم إقرار آلية جديدة داخل التحالف لتوصيل الدعم عن طريق جسر بري متواصل بشكل يومي من المؤسسات إلى المعبر، حيث إننا نلبي أكبر قدر ممكن من الاحتياجات لأهالينا داخل القطاع. 

وواصل: "وأيضًا بالتوازي مع الجسر البري لتلبية الاحتياجات، هناك تغير نوعي يلبي الاحتياجات الإنسانية، فضلًا عن دعم المساعدات بأدوية جديدة ومواد غذائية".

وكان قد أعرب التحالف الوطنى للعمل الأهلى عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

غزة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف نقل المساعدات

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