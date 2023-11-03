مدير مركز الأهرام للدراسات: "نصر الله" أكد أن 7 أكتوبر هى حركة خالصة لحماس

علق الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على خطاب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، مؤكدًا أن “نصر الله” كان حريصًا على أن يتناول في كلمته عدة محاور بشكل متسلسل للأحداث في غزة.

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن “نصر الله” أكد خلال كلمته أن ما حدث في 7 أكتوبر هو عملية فلسطينية خالصة قامت بها حركة حماس فقط بدون أي تنسيق مع أي جهة أخرى في المنطقة.

وأضاف أن النقطة الثانية هو تفنيده للرؤية الإسرائيلية لأحداث في 7 أكتوبر، مؤكدًا أن الكثير مما جاء في الرؤية الإسرائيلية غير دقيق، أما النقطة الثالثة هو تأكيده أن ما يجري الآن في قطاع غزة تتحمله الولايات المتحدة الأمريكية سواء فيما يتعلق باستمرار دعمها العسكري الكامل لإسرائيل أو الدعم المادي.

وكان قد أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة شددت على الأسرى وعائلاتهم، وهناك آلاف من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأكثر من مليوني إنسان في غزة يعيشون في حصار خانق، مشيرًا إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة.

وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمة له، إلى أن الاحتلال لم يستطع حتى الآن استعادة زمام المبادرة، وأن الولايات المتحدة سارعت للإمساك به لاستعادة زمام المبادرة، لافتًا إلى أن إسرائيل طلبت أسلحة جديدة و10 مليارات دولار من أمريكا.

وأضاف نصر الله، أن الاحتلال ينفذ مشاريع استيطان جديدة في الضفة الغربية، وسياسة العدو الإسرائيلي تزداد قهرًا وظلمًا، لافتًا إلى أن معركة طوفان الأقصى فتحت الملفات الإنسانية أمام العالم، مشيرًا إلى أن أحداث 7 أكتوبر أعادت طرح القضية الفلسطينية.

وأوضح نصر الله، أن معركة طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل وإقرارها وتنفيذها فلسطيني 100%، وأن السرية المطلقة ضمنت النجاح الباهر للمعركة، وأحدثت زلزالًا أمنيًا وعسكريًا ونفسيًا بإسرائيل، وكانت عملًا بطوليًا شجاعًا عظيمًا.