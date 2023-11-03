الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير مركز الأهرام للدراسات: مصر لها دور تاريخى فى الدفاع عن القضية الفلسطينية

جريدة الدستور

أكد الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر لها دور تاريخي كبير جدًا منذ سنوات في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها، وتفعل كل ما في وسعها سعيًا لإحلال السلام.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن ما فعلته الدولة المصرية في الوقت الحالي فيما يتعلق باستقبال الجرحى الفلسطينيين من داخل قطاع غزة، وعلاجهم في المستشفيات المصرية، جاء من قيادة حكيمة.

وأكد فرحات، أنها ليست المرة الأولى التي تضطلع فيها الدولة المصرية بدور إنساني مهم في التعامل مع التداعيات الإنسانية لكل الأزمات وأشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بشكل عام.

وذكر أن الدولة تعمل في مسارات مختلفة للتعاطي مع هذه الأزمة، بدءًا من التعامل مع الأبعاد الإنسانية كجزء من محاولة مصر تخفيف وطأة التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة الحالية، وانتهاءً بالجهود الضخمة لضمان بقاء القضية الفلسطينية في مواجهة محاولات التصفية التي تسعى إليها دولة الاحتلال بفرض تهجير قسري.

إحلال السلام مصر القضية الفلسطينة

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