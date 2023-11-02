محمود الهباش: أمريكا تتحمل مسئوليات كبيرة فى القضية الفلسطينية

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أنه لا وجود للسلام في المنطقة والعالم إلا من خلال حل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الأولوية الآن للسلطة هي وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس.

وأوضح "الهباش"، في مداخلة هاتفية من خلال قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأولوية الثانية دعم الشعب الفلسطيني في غزة من المأوى والمشرب والوقود والصحة وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها، أما الأولوية الثالثة هي منع أي تهجير للشعب الفلسطيني من الضفة وغزة، وإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية وإعلان دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية.

كما أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسئوليات كبيرة في القضية الفلسطينية، وهي الطرف الأكبر المؤثر على إسرائيل بصفتها راعية للسلام في المنطقة، مؤكدًا أن أمريكا تعطل كل الحلول السلمية للصراع وذلك بسبب أنها لها عضوية كاملة في مجلس الأمن، وطالب في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية بأخذ مسئوليتها.

وقال "الهباش" إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تصرفات إسرائيل في قطاع غزة والقدس والضفة من هجمات للمستوطنين على الشعب الفلسطيني الأعزل.