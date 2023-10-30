محمود الهباش يطالب بالضغط الدولى على أمريكا ووقف دعمها للاحتلال

طالب الهباش بضرورة ممارسة ضغط دولي على الإدارة الأمريكية، التي تدعم إسرائيل بالمال والسلاح والخبرات العسكرية، لوقف المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن إسرائيل لا تسمع إلا للبيت الأبيض فقط، وأنه لا حل سوى الحل السياسي الذي يضمن حقوق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وأثنى على دور مصر والأردن والسعودية وبعض الدول الأوروبية في دعم قضية فلسطين، مؤكدًا أن أولوية فلسطين هي وقف العدوان وإنقاذ المدنيين في غزة.

واختتم مستشار الرئيس الفلسطيني بالقول إن شعب فلسطين يواجه وحشًا همجًا يستهدف حتى سيارات الإسعاف، لكنه يُظهر تلاحمًا كبيرًا في مواجهة هذه المحنة، وأضاف أن سياسة إسرائيل تزرع في نفوس الفلسطينيين كراهية وضغينة لا تخدم سلامًا عادلًا وشاملًا.