«سؤال وجواب».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تقدم «الدستور» للراغبين فى الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج التى تم إعادة تفعيلها بشكل رسميا قبل أيام من قبل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى،كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة وفقا لما أعلنته وازرة الهجرة.

هل يمكن الاستفادة مرة أخرى لمن قاموا بالاستفادة من المبادرة السابقة ؟

أكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

لماذا تم إعادة فتح المبادرة من جديد؟

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أكدت أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

هل أي مواطن مقيم بخارج يستطيع جلب سيارة ؟

نعم بالطبع وهذا ما أكدته السفيرة سها جندي وهو أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.





ما هي الشروط المطلوبة لجلب سيارة للمصريين بالخارج؟

وفقًا لما أعلنته وزارة الهجرة فـ القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

هل السيارة سوف تكون معفاة من الضرائب بالكامل؟

نعم فوفقًا للقانون المشار إليه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.

هل يتم استرداد الوديعة فيما بعد؟

نعم يتم استرداد المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".

وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس السيسي رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.