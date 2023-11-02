البحيرة تواصل تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور أمام مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبري افلاقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقالت بلبع، إنه سيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، تسهيلًا على المواطنين، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الاشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات وترخيص المحلات التجارية والعامة.

توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور



كما أكدت أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور اعتبارا من أمس 1 نوفمبر وتستمر حتى 2023/11/16 حيث تم توفيرها بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبرى افلاقة خلال يومى1و2 نوفمير كما ستتواجد خلال يومى 5 و6 نوفمبر بجوار مسجد ناصر (الأتوبيس)، كما سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم يومى 7و8 وكذا يومى 9 و12 نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى 13 و14 بجوار موقف دمنهور ويومى 15،16 أمام حديقة اللوتس بأبوالريش.

تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها



يأتي ذلك في إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية، والتي تشمل تقديم خدمات تراخيص البناء بجميع أنواعها، وشهادات الصلاحية بالمواقع وتراخيص المحال العامة وشهادات تصالح الاشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات وترخيص المحلات التجارية والعامة.