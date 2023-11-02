سيارات إسعاف وأطقم مدربة.. مصر تفتح أبوابها لتخفيف معاناة الأشقاء في غزة

نجحت المفاوضات المصرية على مدار الأيام القليلة الماضية، في زيادة الدخول اليومي لشاحنات المساعدات إلى غزة، وسط إشادات دولية بالجهود المصرية لتقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينيين في غزة، والتخفيف من معاناتهم في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال.

وسلطت تقارير الضوء على نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية فى التنسيق مع مختلف الدول لضمان وجود ممثليها فى نطاق المعبر من الجانب المصرى لاستقبال رعاياها، وتوفير المستندات التى تساعد فى عملية عودتهم إلى دولهم بعد تلقى العلاج.



دخول 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابًا فلسطينيًا

ووفرت مصر عدد كبير من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر المصري، وصل عددها إلى 40 سيارة، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا القصف العنيف والعشوائي لسلطات الاحتلال، وتم تجهيز السيارات بأطقم طبية مدربة ومتخصصة في التعامل مع الجرحى.

فيما دخل من معبر رفح 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابا فلسطينيا، قادمين إلى مصر، خلال اليوم الأول لفتح معبر رفح.



وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.



واستقبل المعبر الدفعة الأولى من الجرحى والمصابين الفلسطينيين والتي ضمت 80 مصابا وجريحا.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

جهود مصرية لضمان استمرار فتح المعبر

وتواصل مصر، تحركاتها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية للاتفاق على آلية تضمن استمرار فتح معبر رفح البري، وذلك لاستقبال المزيد من الجرحى والرعايا الأجانب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الأربعاء، دخول أول دفعة بريطانيين إلى مصر قادمة من غزة عبر معبر رفح.

وقالت الخارجية البريطانية، إنها اتفقت مع المسؤولين المصريين والإسرائيليين على قائمة أسماء مواطنين بريطانيين يريدون مغادرة غزة، وسيتم إبلاغها مسبقا بالوقت الذي يستطيع فيه الأشخاص في القائمة استخدام المعبر.

ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عبور اليوم (الأربعاء) بأنه "خطوة أولى هائلة الأهمية".

توجيهات رئاسية للأطقم الطبية بتقديم الدعم اللازم لغزة

فيما ذكر بيان لوزارة الصحة، الثلاثاء، أنه فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتقديم جميع الدعم الصحى للأشقاء فى غزة تم توقيع الكشف الطبى على جميع الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، وتحويل 16 مصابًا للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، وجارٍ تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات، وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بالمعبر أو داخل المستشفيات.

إِشادات بالدبلوماسية المصرية

ولاقت التحركات المصرية إشادة واسعة حول العالم، حيث أكدت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية فى تحليل لجون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن مصر قادرة على إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشارت المجلة، إلى ثقل مصر ونفوذها فى الحرب الجارية لكونها لاعبا أساسيا فى الاستجابة الدولية للحرب بالإضافة إلى دورها التاريخى فى علاقتها مع الفصائل الفلسطينية، موضحا أن القاهرة فى الأزمات الماضية، عملت كمفاوض مع الفصائل، وسهلت عمليات تبادل الأسرى والرهائن وساعدت فى التفاوض على وقف إطلاق النار.

الصحة العالمية ترحب بدخول المصابين لمصر

فيما رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار دخول المصابين من غزة للعلاج فى مصر، وذكرت المنظمة على موقعها الرسمى بمنصة إكس: "لقد عملنا مع وزارة الصحة المصرية على التخطيط لعمليات الإجلاء الطبى، وسنواصل تقديم الدعم، ويجب ألا يتم تحويل الاهتمام عن الاحتياجات الأكبر بكثير لآلاف المرضى فى غزة، والعديد منهم فى حالة هشة للغاية ولا يمكن نقلهم".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى تسريع فورى فى تدفق المساعدات الطبية المسموح بها إلى غزة، ويجب حماية المستشفيات من القصف والاستخدام العسكرى".

وسلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على الجهود المصرية لاستقبال الجرحى والمرضى، وتحدث مسئول مصرى للشبكة الأمريكية، وقال إن سيارات الإسعاف المصرية تنقل المرضى الفلسطينيين المصابين، من غزة للعلاج فى مصر.