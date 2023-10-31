الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تُعلن تفاصيل إعادة فتح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة فتح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية، وذلك لمدة 3 أشهر، بدءًا من 28 أكتوبر 2023.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للوزيرة، في إطار حرصها المستمر على اطلاع المصريين بالخارج على كافة الأخبار السارة التي تخصهم.

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مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج 

وأشار وزيرة الهجرة، إلى أن القانون وافق عليه مجلس النواب، بعد إحالته من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه ليصدر برقم 174 لسنة 2023، لافتة إلى إمكانية المد لثلاثة أشهر إضافية، حال موافقة مجلس الوزراء.

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مزايا مبادرة سيارات المصريين بالخارج 

وأضافت السفيرة سها جندي، أن المبادرة تحمل نفس مزايا الطرح في المرة السابقة، سواء تخفيض 70% من الدول التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي، أو مدة 5 سنوات سماح بالنزول بالسيارة، وغيرها من المزايا التي أعلن عنها القانون.

كما حثت السفيرة سها جندي، الراغبين في المشاركة في المبادرة واقتناص هذه الفرصة المتميزة أن يقوموا بتحميل التطبيق الخاص بالمبادرة، والذي يحمل عنوان "سيارات المصريين بالخارج"، على متجري أيفون وأندرويد وفقًا للروابط التالية:
رابط أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022

إجراءات التسجيل في المبادرة 

وأشارت وزيرة الهجرة إلى إمكانية استكمال إجراءات التسجيل للمصريين الذين سجلوا في المبادرة السابقة ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأي سبب كان، وقالت: "نتمنى دائمًا أن نكون عند حسن ظنكم، وأن مصر حريصة على مصلحة أبنائها حول العالم، إذ يضم القانون مزايا مميزة، قد لا تتكرر مرة أخرى".

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