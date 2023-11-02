الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لتقديم اللوتري الأمريكي 2023.. وماذا بعد إعلان النتيجة؟

اللوتري الأمريكي
اللوتري الأمريكي

"آخر موعد لتقديم اللوتري" انتشر هذا السؤال بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وبالأخص مجموعات الفيسبوك  التي تختص بالمهتمين باللوتري أو الهجرة العشوائية لأمريكا والتي تم الإعلان عن موعد التقديم فيها واقتربت من النهاية بالفعل. 

آخر موعد لتقديم اللوتري الأمريكي 2023

في التقرير التالي يجيب الدستور عن السؤال المطروح بكثرة عن آخر موعد لتقديم اللوتري للمهتمين بالتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.

5 أيام تبقت على انتهاء التقديم في اللوتري أو الهجرة العشوائية لأمريكا  وهو الموعد الذي حددته وزارة الخارجية الأمريكية. 

ويكون التقديم من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية الموجود هنا.

بعد فتح الرابط اضغط على begin entry كي تتمكن من إتباع الخطوات المتعلقة بالتقديم في اللوتري مع العلم أنه يفضل أن تقوم بإجراءات التقديم كاملة بنفسك  وحالة طلب المساعدة من شخص يجب أن تكون معه أثناء عملية التقديم لإدخال معلومات صحيحة حتى لا تتعرض للرفض نتيجة اللغط في المعلومات الخاصة بك. 

ويجب إدخال كافة البيانات الخاصة بك بكل دقة والتأكد منها أكثر منها خاصة البريد الالكتروني الخاص بك لأنه الأساس في تلقي التذكيرات والاشعارات لنتيجة التقديم في اللوتري من خلال وزارة الخارجية الامريكية وتحديد موعد المقابلة الشخصية التي ستجريها لإكمال إجراءات الهجرة. 

مع ضرورة التأكيد من صدق معلوماتك وبياناتك وعدم وضع أي معلومات مغلوطة خاصة بك حتى لا تتعرض للاستبعاد. 

اللوتري الأمريكي.. موعد إغلاق التقديم لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 

لينك تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023.. الشروط والرسوم

موعد إعلان نتيجة القرعة العشوائية لأمريكا

وفق البيانات المنشورة فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القرعة العشوائية في بداية مايو 2024 ويكون من خلال التحقق من حالة المشارك الموجودة في موقع وزارة الخارجية الامريكية بعد التقديم وإدخال رقم التأكيد الخاص بك الذي ظهر لك عند التقديم.

وبعد القبول في التقديم للوتري من خلال موقع وزارة الخارجية الامريكية تكون الخطوة التالية  هي إجراء المقابلة الشخصية من والتي يتم تحديد وتاريخ اجراءها للحصول على التأشيرة للسفر وفي حالة التقديم لأسرتك معك سيكون عليهم إجراء المقابلة الشخصية هما أيضا. 

ويجب أن تدفع رسوم تأشيرة الهجرة العشوائية والبالغ قيمتها 330 دولار أمريكي وهي غير قابلة للاسترداد حتى إذا لم تتمكن من الحصول على تأشيرة الهجرة.

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رابط تقديم اللوتري الأمريكي 2023.. وشروط التقديم الإلكتروني

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رابط تقديم اللوترى 2023 وتكلفة الهجرة إلى أمريكا

أخر موعد لتقديم اللوتري اللوتري تقديم اللوتري الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 الهجرة العشوائية الهجرة العشوائية لأمريكا وزارة الخارجية الامريكية

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