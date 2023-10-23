رابط تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 والإرشادات والشروط

البحث عن رابط تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم من الموضوعات التى تنال الكثير من البحث هذه الأيام بعد استقبال موقع وزارة الخارجية الأمريكية طلبات الهجرة العشوائية ويستمر حتى 7 نوفمبر القادم.

تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024



في هذا التقرير يمكن التعرف على رابط تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 وشروط وارشادات التقديم في القرعة

يمكن التقديم في الهجرة العشوائية لامريكا من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية وهي الموجودة في الرابط التالي:

https://dvprogram.state.gov/

مع العلم من الضروري أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية لأن التقديم يكون بها في الموقع

بعد فتح الرابط يجب قراءة التعليمات جيدًا

للتقديم اضغط على begin entry

ثم ادخل الحروف التي تظهر أمامك كما هي مكتوبة

اضغط Submit

بعد ذلك تفتح صفحة تسجيل المعلومات الأساسية يجب ملأها كاملة لاكمال عملية التقديم

يجب العلم أنه يمكنك التقديم لمرة واحدة فقط ومراجعة البيانات بشكل جيد حتى لا تفقد فرصتك اذا تقدمت أكثر من مرة.

يتم الإعلان عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية لعام 2025 في 4 مايو 2024.

بعد التقديم وعند إجراء المقابلة يجب دفع رسوم تأشيرة الهجرة العشوائية البالغ قيمتها 330 دولار، مع العلم انها لا تسترد حتى لو لم تحصل على تأشيرة.

شروط التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024



الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية ويتم تقييم القدرة على اللغة الإنجليزية من خلال اختبار TOEFLأو IELTS.

ألا يكون صادر ضده أي أحكام قضائية

عدم الإصابة بأي أمراض خطيرة

تقديم ما يثبت إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة للمؤجلين

القدرة على تحمل نفقات المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية

لا يمكن للبلدان التالية التقديم في قرعة الهجرة العشوائية

• بنغلاديش

• البرازيل

• كندا

• الصين (بما في ذلك هونغ كونغ SAR)

• كولومبيا

• جمهورية الدومينيكان

• السلفادور

• هايتي

• هندوراس

• الهند

• جامايكا

• المكسيك

• نيجيريا

• الباكستان

• الفيلبين

• جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)

• فنزويلا

• فيتنام