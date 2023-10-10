موعد انتهاء قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 وشروط التقديم

ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل موعد انتهاء قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 والتي بدأت منذ أيام مضت بعد إعلان وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فتح باب قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024.

موعد انتهاء قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024

في التقرير التالي نرصد موعد انتهاء قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 وفق ما تم تحديده من وزارة الخارجية الأمريكية والاوراق المطلوبة.

ينتهي التقديم على الموقع الإلكتروني لـ قرعة الهجرة إلى أمريكا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2023.

شروط الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ومن أجل التقديم لقرعة الهجرة إلى أمريكا يجب أن تتوافر الشروط التالية في الشخص الراغب في التقديم وهي كالتالي

أن يكون المتقدم من دولة مؤهلة للتقديم والمقصود بذلك أن تكون من الدول التي لديها معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة منها (مصر والمغرب والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان وقطر والسعودية وسوريا)

أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

أن يكون قادرًا على القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية

يتم تقييم القدرة على اللغة الإنجليزية من خلال اختبار TOEFLأو IELTS.

الا يكون صادر ضده أي أحكام قضائية

ألا يكون مصابًا بأي أمراض خطيرة

أن يكون قادرًا على تحمل نفقات المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية

توضيح الحالة الاجتماعية للشخص سواء كان متزوج أو مخطوب أو عازب

شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة للمؤجلين.

يجب تدوين كافة المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية بدون أي تغيير

الأوراق المطلوبة للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا

صورة شخصية 600*600 بكسل

صورة البطاقة الشخصية.

صورة من المؤهل الدراسي.

شهادة خبرة للمهنة في حالة عدم وجود مؤهل.

صورة لجواز السفر ساريًا.

الموقع الالكتروني للتقديم للهجرة العشوائية لأمريكا 2024

يمكن التقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا من خلال الموقع الخاص الذي تقدمه وهو الموجود هنا.

بعد الدخول على الرابط السابق يجب اتباع كافة الخطوات التي تطلب تسجيل البيانات والصور في أماكنها

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