الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 وشروط التقديم

ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل موعد  انتهاء قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 والتي بدأت منذ أيام مضت بعد إعلان وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فتح باب قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024.

موعد انتهاء قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024

 

في التقرير التالي نرصد موعد انتهاء قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 وفق ما تم تحديده من وزارة الخارجية الأمريكية والاوراق المطلوبة. 

ينتهي التقديم على الموقع الإلكتروني لـ قرعة الهجرة إلى أمريكا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2023.

شروط الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ومن أجل التقديم لقرعة الهجرة إلى أمريكا يجب أن تتوافر الشروط التالية في الشخص الراغب في التقديم وهي كالتالي 

  • أن يكون المتقدم من دولة مؤهلة للتقديم والمقصود بذلك أن تكون من الدول التي لديها معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة منها (مصر والمغرب والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان وقطر والسعودية وسوريا)
  • أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
  • أن يكون قادرًا على القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية
  • يتم تقييم القدرة على اللغة الإنجليزية من خلال اختبار TOEFLأو IELTS.
  • الا يكون صادر ضده أي أحكام قضائية
  • ألا يكون مصابًا بأي أمراض خطيرة
  • أن يكون  قادرًا على تحمل نفقات المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية
  • توضيح الحالة الاجتماعية للشخص سواء كان متزوج أو مخطوب أو عازب
  • شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة للمؤجلين.
  • يجب تدوين كافة المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية بدون أي تغيير

نتيجة تقديم الهجرة لأمريكا 2024.. رابط وموعد التقديم على الهجرة العشوائية

بريطانيا تكافح الهجرة مع عدد من دول الاتحاد الأوروبى

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا

  • صورة شخصية 600*600 بكسل
  • صورة البطاقة الشخصية.
  • صورة من المؤهل الدراسي.
  • شهادة خبرة للمهنة في حالة عدم وجود مؤهل.
  • صورة لجواز السفر ساريًا.

الموقع الالكتروني للتقديم للهجرة العشوائية لأمريكا 2024

يمكن التقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا من خلال الموقع الخاص الذي تقدمه وهو الموجود هنا.

بعد الدخول على الرابط السابق يجب اتباع كافة الخطوات التي تطلب تسجيل البيانات والصور في أماكنها

txt

اللوتري الأمريكي.. رابط التقديم فى الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

txt

الهجرة العشوائية لأمريكا.. كل ما تريد معرفته عن اللوتري 2024

 

اقرأ المزيد

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023

موعد انتهاء قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 قرعة الهجرة إلى أمريكا أمريكا 2024 قرعة الهجرة الهجرة إلى أمريكا 2024 قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

رفضوا المشاركة به.. لماذا عزف عادل أدهم ومحمود مرسى عن فيلم خرج ولم يعد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء