الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان فى فلسطين: الاحتلال لا يحترم القانون الدولى 

الدكتور هيثم أبوسعيد
الدكتور هيثم أبوسعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

تحدث الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تستمر يوما بعد يوم بشكل ملحوظ دون الاحترام للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

تقارير ميدانية عن الأوضاع في غزة لأمين عام الأمم المتحدة

وقال خلال مداخلة مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي ويجب التعامل معه بأطر مختلفة، مضيفًا أنه تم إرسال تقارير ميدانية عن الأوضاع في غزة إلى الأمين العام لالأمم المتحدة.

لجنة متخصصة لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب 

ونوه بفشل مجلس الأمن في التوصل إلى حل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا بوجود لجنة متخصصة لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

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