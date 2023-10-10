نقيب الصحفيين الفلسطينيين: سننقل الحقيقة مهما تعرضنا لانتهاكات من قوات الاحتلال

أدان نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبوبكر، ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

الحقيقة ستعرض مهما تكلف الأمر

فيما أعلن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، عن أن إصرار الصحفيين الفلسطينيين كبير للغاية على نقل الحقيقة مهما تعرضوا لانتهاكات من الاحتلال.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 آلاف جريمة واعتداء بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 2012، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف ممنهج وجرائم حرب في فلسطين.