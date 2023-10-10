الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غزة: إسرائيل تستخدم قنابل شديدة الانفجار لتدمير البنى التحتية بشكل كامل

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

كشف حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهل القطاع بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه

وقال مهنا، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن الحياة في القطاع صعبة للغاية، وذلك بسبب تدهور الأوضاع في ظل الإغلاق والحصار الإسرائيلي للقطاع، وانقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه، ما أدى لتفاقم الأزمات الإنسانية ونقص المعدات والآليات التي تقدم الخدمات الأساسية لأهل القطاع في جميع القطاعات الصحية والبلديات، بالإضافة إلى النقص في الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه.

وأوضح أن هناك أكثر من مائتي بئر مياه شرب مهددة بالتوقف عن العمل في حال طال أمد الأزمة، إلى جانب توقف محطات الصرف الصحي، وهو ما يُنذر بكارثة صحية كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك تصاعدًا مستمرًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار استهداف الأبنية السكنية والمدارس والمساجد، فيما تشن غارات عنيفة على أماكن متفرقة بالقطاع.

العدوان الإسرائيلي ألحق دمارًا هائلًا بكل القطاع

وتابع المتحدث باسم بلدية غزة أن إسرائيل تستخدم قنابل شديدة الانفجار بهدف تدمير البنى التحتية بشكل كامل في كل القطاع، منوهًا بأن العدوان الإسرائيلي ألحق دمارًا هائلًا بكل القطاع وأوقف الخدمات، والأوضاع تنذر بكوارث إنسانية.

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