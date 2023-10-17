الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لينك تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023.. الشروط والرسوم

الهجرة إلي أمريكا
الهجرة إلي أمريكا

يبحث الملايين حول العالم عن موعد التقديم على الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال لينك تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023 ويزداد البحث عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر موقع الهجرة الأمريكية الرسمي في هذا التوقيت.

ويوضح لينك تقديم الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2023  موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 في شهر أكتوبر من كل عام وينتهي في شهر نوفمبر، يتم اختيار الفائزين في القرعة في شهر مايو من العام التالي.

وتبلغ رسوم التقديم على الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2023، 330 دولار أمريكي وذلك وفق ما يظهر لينك تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

دليل اللوتري 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

 

كيفية التقديم من خلال لينك تقديم الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2023         

يتم التقديم على الهجرة العشوائية الى امريكا 2023 عبر الإنترنت على موقع وزارة الخارجية الأمريكية فهو لينك تقديم الهجرة العشوائية إلي أمريكا الرسمي. 

يتم الإعلان عن نتيجة التقديم على الهجرة العشوائية الى امريكا 2023 على موقع وزارة الخارجية الأمريكية في شهر مايو من العام التالي، إذا تم اختيارك للحصول على تأشيرة الهجرة، فستحتاج إلى تقديم طلب تأشيرة الهجرة إلى سفارة أو قنصلية الولايات المتحدة في بلدك الأصلي.

شروط تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023

أن يكون مقدم الطلب من مواطن بلد مؤهل، يتم تحديد البلدان المؤهلة كل عام من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على خبرة عمل لمدة عامين على الأقل في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل.

شروط الهجرة إلى كندا ورابط استمارة التقديم فيها

أن يكون مقدم الطلب قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.

أن يكون مقدم الطلب قادرًا على دعم نفسه وعائلته ماليًا في الولايات المتحدة.

يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، يُعتبر ما يعادل شهادة الدراسة الثانوية هو أي شهادة أو دبلوم صادرة من مؤسسة تعليمية معترف بها تعادل شهادة الدراسة الثانوية الأمريكية.

يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على خبرة عمل لمدة عامين على الأقل في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل، يُعتبر التدريب المهني هو أي تدريب أو تعليم فني أو حرفي يتم تلقيه في مؤسسة تعليمية أو في مكان العمل.

لا يُشترط أن يكون مقدم الطلب متحدثًا للغة الإنجليزية عند التقديم على تأشيرة الهجرة المتنوعة DV، ومع ذلك، يجب أن يكون قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية إذا تم اختياره للحصول على تأشيرة الهجرة.

يجب أن يكون مقدم الطلب قادرًا على دعم نفسه وعائلته ماليًا في الولايات المتحدة، يُعتبر مقدم الطلب قادرًا على الدعم المالي إذا كان لديه ما يكفي من المال لتغطية نفقاته الأساسية لمدة ستة أشهر.

الهجرة العشوائية أمريكا موقع الهجرة الأمريكية الخارجية الامريكية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى

برنامج الأغذية العالمى يحذر من نفاد مخزون الغذاء فى غزة خلال أيام

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس التطهير العرقى بالأسلحة المحرمة للتخلص من شعبنا

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

وزير الخارجية اللبنانى يطالب بضرورة تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية

السفير الفلسطينى بالقاهرة يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة

الشعب الفلسطينى يدعو لعقد قمة عربية وتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة العدوان

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟