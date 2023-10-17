لينك تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023.. الشروط والرسوم

يبحث الملايين حول العالم عن موعد التقديم على الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال لينك تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023 ويزداد البحث عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر موقع الهجرة الأمريكية الرسمي في هذا التوقيت.

ويوضح لينك تقديم الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2023 موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 في شهر أكتوبر من كل عام وينتهي في شهر نوفمبر، يتم اختيار الفائزين في القرعة في شهر مايو من العام التالي.

وتبلغ رسوم التقديم على الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2023، 330 دولار أمريكي وذلك وفق ما يظهر لينك تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

كيفية التقديم من خلال لينك تقديم الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2023

يتم التقديم على الهجرة العشوائية الى امريكا 2023 عبر الإنترنت على موقع وزارة الخارجية الأمريكية فهو لينك تقديم الهجرة العشوائية إلي أمريكا الرسمي.

يتم الإعلان عن نتيجة التقديم على الهجرة العشوائية الى امريكا 2023 على موقع وزارة الخارجية الأمريكية في شهر مايو من العام التالي، إذا تم اختيارك للحصول على تأشيرة الهجرة، فستحتاج إلى تقديم طلب تأشيرة الهجرة إلى سفارة أو قنصلية الولايات المتحدة في بلدك الأصلي.

شروط تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023

أن يكون مقدم الطلب من مواطن بلد مؤهل، يتم تحديد البلدان المؤهلة كل عام من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على خبرة عمل لمدة عامين على الأقل في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل.

أن يكون مقدم الطلب قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.

أن يكون مقدم الطلب قادرًا على دعم نفسه وعائلته ماليًا في الولايات المتحدة.

يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، يُعتبر ما يعادل شهادة الدراسة الثانوية هو أي شهادة أو دبلوم صادرة من مؤسسة تعليمية معترف بها تعادل شهادة الدراسة الثانوية الأمريكية.

يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على خبرة عمل لمدة عامين على الأقل في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل، يُعتبر التدريب المهني هو أي تدريب أو تعليم فني أو حرفي يتم تلقيه في مؤسسة تعليمية أو في مكان العمل.

لا يُشترط أن يكون مقدم الطلب متحدثًا للغة الإنجليزية عند التقديم على تأشيرة الهجرة المتنوعة DV، ومع ذلك، يجب أن يكون قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية إذا تم اختياره للحصول على تأشيرة الهجرة.

يجب أن يكون مقدم الطلب قادرًا على دعم نفسه وعائلته ماليًا في الولايات المتحدة، يُعتبر مقدم الطلب قادرًا على الدعم المالي إذا كان لديه ما يكفي من المال لتغطية نفقاته الأساسية لمدة ستة أشهر.