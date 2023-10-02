بالخطوات| موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 ورابط التسجيل

موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024، ينتظره الملايين حول العالم، وخلال هذا الوقت الحالي تزايد معدلات البحث عبر جوجل وأيضا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العديد من الأشخاص بالسؤال عن موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024.

موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024

ورود حلم السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من البشر حول العالم، ويعد من أبرز الأحلام الذي يطمح اليها الكثير من الشباب بحثا عن العمل أو فرصة للمعيشة هناك، حيث يتوافر في أمريكا فرص عمل للمهاجرين.

في البداية عليك أن تكتشف ما إذا كنت مؤهلًا للحصول على قرعة تأشيرة التنوع (DV) وكيفية التسجيل بها.

يتيح برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة (DV Program) تأشيرات الهجرة لمواطني البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة، ويُعرف البرنامج أيضًا باسم يانصيب DV ويانصيب البطاقة الخضراء، فهو يتيح عددًا محدودًا من تأشيرات الهجرة كل عام للأشخاص الذين يستوفون متطلبات أهلية معينة.. وتشمل هذه:

أن تكون مواطنًا في دولة ذات معدل هجرة منخفض إلى الولايات المتحدة

أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو لديه خبرة عمل مؤهلة

في كل عام، تضع وزارة الخارجية الأمريكية قائمة بالدول المؤهلة وغير المؤهلة. قد تتغير قائمة البلدان كل عام.

التعليمات الخاصة بعملية التسجيل

عندما تبدأ فترة التسجيل التالية، يمكنك التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج تأشيرة التنوع الإلكترونية.

احتفظ برقم التأكيد الخاص بك في مكان آمن عند التسجيل في اليانصيب؛ ستحتاج إلى هذا الرقم للتحقق من حالة دخولك عبر الإنترنت. إذا فقدته، فتعرف على كيفية استرداد رقم التأكيد الخاص بك.

أعلنت الخارجية الأمريكية بأنه سوف يتم فتح باب استقبال طلبات الهجرة العشوائية الي امريكا وذلك ابتداء من يوم الجمعة والموافق 6 أكتوبر 2023، ويستمر حتى 9 نوفمبر 2023 المقبل.

رابط قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024

قم في البداية بالدخول إلى موقع القرعة العشوائية

https://dvprogram.state.gov/

بعد ذلك اضغط علي اختيار submit an entry

قم بعد ذلك بإدخال البيانات الشخصية مع وضع في الاعتبار اللغة تكون انجليزية.

قم بوضع صورة شخصية حسب المطلوب من الموقع.

قم بالتأكد من كافة البيانات بانها صحيحة.

ثم بعد ذلك اضغط على زر Submit.

وأخيرا سوف تتلقى رقم تأكيد التسجيل، احتفظ بهذا الرقم حيث ستحتاج إليه للتحقق منه.