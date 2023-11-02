الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. اجتماع طارئ للجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين

المحامين
المحامين

وجهت النقابة العامة للمحامين، دعوة للنقابات المهنية لحضور الاجتماع الطارئ للجنه دعم فلسطين، والمقرر عقده في تمام الواحدة من ظهر اليوم الخميس، بمقر النقابة.

وجاءت نص الدعوة التي تم إرسالها كالتالي: يشرفني دعوتكم لحضور الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين الساعه الواحدة مساء بمقر النقابة العامة للمحامين، ومن ترون دعوته لمواجهة الإبادة الجماعية والخطوات اللازمة لمواجهه الجرائم والمذابح للشعب الفلسطيني.

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إدانة مجزرة مخيم جباليا
 

أصدرت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن المذبحة التي ارتكبتها عصابة الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا بقطاع غزة. 

وأعلنت نقابة المحامين، عن إدانتها الكاملة للمذبحة المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت مخيم جباليا بقطاع غزة، جراء تعرضه لقصف وحشي بستة أطنان من المتفجرات، وهو ما أسفر عن دمار لحي سكني كامل وسط المخيم، وراح ضحيته ما يزيد عن 400 شهيد، والمئات من الجرحى معظمهم من الأطفال. 

وأكدت نقابة المحامين، أن هذه المذبحة تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، تضاف إلى مسلسل الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيّين من أبناء الشعب الفلسطيني المحتل، من دون حساب ولا رقيب. 

وحذرت نقابة المحامين، من خطورة استمرار صمت المجتمع الدولي، وعدم التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها؛ باعتبارها جرائم حرب، لأن استمرار ترك الحبل على الغارب لهذا الكيان الغاصب، قد يؤدي إلى انفجار وشيك للمنطقة بأكملها. 

وناشدت النقابة، بضرورة التدخل لإنقاذ المستشفيات من التوقف عن العمل، بسبب نقص الوقود ووسائل العلاج لإنقاذ ضحايا المذبحة من الجرحى والمصابين، مع تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما ينذر بكارثة يصعب تداركها.

النقابة العامة للمحامين فلسطين الاجتماع الطارئ الفلسطينى النقابة

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