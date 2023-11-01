الهلال الأحمر الفلسطينى: قصف إسرائيلى مكثف بمحيط مستشفى القدس بغزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، مساء الأربعاء، إنه منذ أكثر من ساعتين يشهد محيط مستشفى القدس في تل الهوى بغزة، قصفا عنيفا وانفجارات كبيرة وحالة من الهلع والرعب تعيشها الطواقم العاملة وأكثر من 14 ألف نازح، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ظهر اليوم، محيط مستشفى القدس ضمن سلسلة ضربات عشوائية نفذتها على مناطق متفرقة في القطاع.

وفي وقت سابق، دعا مدير مستشفى القدس لضغط دولي لحماية المستشفى بعد انذار إسرائيلي بإخلائه، مؤكدا استحالة إخلائه من المرضى والنازحين.

وأكد بشار مراد، مدير المستشفى في تصريحات إعلامية أنه لا يمكن إخلاء المستشفى بسبب عدم وجود طرق للنزوح، مشيرا إلى تعرض المستشفى "لدمار جزئي"، بعد الغارات الإسرائيلية في محيطه.

تحذيرات من وضع المنظومة الصحية

يأتي هذا فيما ازدادت التحذيرات من اقتراب نفاد الوقود من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي في القطاع المحاصر، حيث أطلقت الهيئاتُ الصحية في قطاع غزة ما وصفته بالإنذار الأخير محذرةً من أن المُولّد الكهربائي الرئيسي، في كل من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي، سيتم فصله خلال ساعات بسبب اقتراب نفاد الوَقود.

بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى "الصداقة التركي" في قطاع غزة، توقف عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي، الذي تسبب في توقف ما يقرب من نصف مستشفيات القطاع، لافتة إلى أن هذا المستشفى هو الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع.

ويواصل الاحتلال الصهيوني، في اليوم الـ26 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات التي تستهدف المزيد من المنازل على رؤوس ساكنيها؛ ما أدى إلى ارتقاء المزيد من الشهداء وإصابة العديد من الأبرياء.